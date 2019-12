PSG : Coup de froid sur le mercato d'hiver à Paris !

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs circulent dans l’optique du mercato hivernal à Paris. Le recrutement d’un milieu défensif ou d’un latéral droit est notamment évoqué…

Mais en réalité, le Paris Saint-Germain pourrait bien faire l’impasse sur le mercato de janvier. Satisfait par les performances de l’équipe ces dernières semaines, Leonardo a effectivement indiqué après le net succès du PSG à Saint-Etienne qu’il n’était peut-être pas nécessaire de retoucher l’effectif cet hiver. D’autant que le directeur sportif parisien s’est dit très satisfait par les performances à l’entraînement et lors de leurs apparitions en L1 des jeunes Aouchiche et Kouassi, lesquels peuvent compléter le groupe professionnel en cas d’épidémie de blessure.

« Je pense que je vais vous demander de ne pas demander des choses au coach par rapport au mercato. Je suis dans le football depuis longtemps. Je sais la limite par rapport à la fonction d’un coach, d’un directeur sportif et d’un président. Chacun fait son boulot. Arrêtez avec ces questions à l’entraîneur. Laissez-le tranquille. Il parle du côté technique, c’est son boulot. On échange, c’est normal. On verra pour le mercato. C’est une question d’opportunités. Aujourd’hui, ce groupe est complet. Il y a une autre chose qui est très positive : en cinq mois, on a réussi à faire jouer deux petits jeunes en Ligue 1, Aouchiche et Kouassi. Ça fait plaisir et je pense qu’ils vont compléter l’effectif. Après, il y a des opportunités. On va voir » a indiqué Leonardo, laissant clairement sous-entendre que le Paris Saint-Germain resterait très sage au mercato hivernal. Avant de succomber à la folie l’été prochain ?