LdC ‍: La finale gratuite pour tous, ça n'existera pas à Paris

Par Mehdi Lunay

La finale de la Ligue des champions provoque un grand enthousiasme dans la capitale. On veut vivre l'évènement en groupe. Le PSG proposera le match sur écran géant dans son stade en payant. La maire de Paris voulait une version gratuite mais ce ne sera pas possible.

Une finale de Ligue des champions, cela n'arrive pas tous les ans pour un club français. Les supporters du Paris Saint-Germain et les Franciliens en général l'ont bien compris. Hors de question de regarder le match seul chez soi. Ce sera en groupe, si possible devant un écran géant. Le club parisien offre la possibilité à ses fans de venir le faire au Parc des Princes. Cependant, l'entrée est limitée à 38 000 personnes et surtout elle est payante (10 à 40 euros). De quoi frustrer beaucoup de Parisiens. La maire de la capitale Anne Hidalgo voulait donc une alternative gratuite au stade Charléty.

Les autorités refusent la fan zone gratuite à Paris

Une fan zone populaire pour faire le bonheur de toute une ville. Cependant, cette idée ne verra pas le jour. Anne Hidalgo l'a avoué elle-même à l'AFP. Son projet s'est heurté au refus de la préfecture de police de Paris. Pour des raisons de sécurité, elle s'oppose à la tenue de cette manifestation gratuite qu'elle aurait dû encadrer. Elle préfère mobiliser ses hommes pour surveiller les Champs-Elysées, menacés d'envahissement en cas de succès du PSG contre l'Inter Milan.

Le seul moyen pour les Parisiens de vivre la finale européenne sur écran géant sera de payer sa place pour le Parc des Princes. Sinon, ils pourront se rendre en banlieue. Plusieurs communes de Seine-Saint-Denis organiseront des fans zones samedi 31 mai. Si tous les franciliens se tiennent correctement, une belle fête se profile dans toute l'Ile-de-France pour célébrer le Paris Saint-Germain.