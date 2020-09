PSG : Contracture au mollet pour Neymar

Dans : PSG.

Le PSG a délivré un point médical ce mardi, à trois jours du match face à Angers. Thilo Kehrer est d’ores et déjà forfait pour plusieurs semaines en raison d’une blessure aux adducteurs. Il est attendu de retour pour la trêve internationale. Gêné musculairement, Idrissa Gueye est incertain, et un point sera fait jeudi concernant son état de santé. Même chose pour Neymar, qui a une contracture au mollet et sera certainement juste pour affronter le SCO. Une décision sera prise à ce sujet ce jeudi.