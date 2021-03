PSG : Confidence du vestiaire, Lyon risque gros

Dans : PSG.

L'Olympique Lyonnais a souvent posé des problèmes au PSG, mais du côté parisien on veut faire mal aux ambitions de l'OL ce dimanche et calmer ainsi le club de Jean-Michel Aulas.

S’il y a bien un club qui a donné des migraines aux entraîneurs et aux joueurs du Paris Saint-Germain, c’est l’Olympique Lyonnais (5 victoires, 3 nuls et 11 défaites depuis le rachat par le Qatar). Même si l’OL a déjà pris des claques face au PSG, il a également parfois fait tomber le club de la capitale lorsqu’on l’attendait le moins. Cela a notamment été le cas en décembre dernier, lorsque la formation de Rudi Garcia est venue gagner au Parc des Princes grâce à un but de Tino Kadewere. Alors, avant de se rendre ce dimanche au Groupama Stadium pour y défier Lyon, dans un match à l’enjeu sportif colossal puisque le vaincu risque de dire adieu au titre, les joueurs du PSG ont fait monter la motivation d’un cran. Sur RTL, Philippe Sanfourche a expliqué qu’en interne, Neymar, Kylian Mbappé et les autres sont déterminés à éjecter l’Olympique Lyonnais de la course à Hexagoal.

Le PSG remonté contre Lyon

Un véritable sentiment de revanche habite l’équipe de Mauricio Pochettino, l’OL étant trop souvent dans les pattes du Paris Saint-Germain. « Les joueurs du PSG ont besoin de se rassurer dans le jeu, d’emmagasiner de la confiance et de collectionner des victoires. Et puis, ils n’acceptent pas l’idée de perdre deux fois de suite contre l’OL. Dans le vestiaire, dans l’esprit des Parisiens depuis quelques années, si effectivement il y a toujours cette rivalité historique avec l’OM, pour les joueurs, sur le terrain, le rival, c’est l’OL. C’est contre Lyon qu’ils se sont cassés les dents à de nombreuses reprises, et cela même les saisons où le PSG a été champion. Ils ont perdu l’aller au Parc des Princes et je peux vous dire qu’ils sont remontés comme des coucous pour aller gagner à Lyon », a confié le chef de la rubrique football de RTL. Au moins, les joueurs de l’Olympique Lyonnais sont prévenus.