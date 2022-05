PSG : Confiant, Pochettino donne rendez-vous à la reprise

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Clairement menacé après ses échecs, Mauricio Pochettino fait comme si de rien n’était. L’entraîneur du Paris Saint-Germain se voit garder son poste pour la saison prochaine. D’ailleurs, l’Argentin a planifié la reprise de l’entraînement.

Longtemps évasif sur son avenir, Mauricio Pochettino adopte un discours beaucoup plus clair depuis quelques mois. L’entraîneur du Paris Saint-Germain tient à rester la saison prochaine et à honorer sa dernière année de contrat. Encore faudrait-il que ses dirigeants acceptent de le conserver. Ce n’est pas la tendance actuellement évoquée puisque l’Argentin, qui n’a pas donné satisfaction au niveau des résultats et du jeu proposé, voit les rumeurs se multiplier concernant son possible successeur.

Pochettino s'imagine gagner la C1

Le technicien a pourtant choisi d’ignorer ce contexte lorsqu’un journaliste lui a demandé de dresser un bilan, en l’interrogeant sur son meilleur et son pire souvenir à Paris. « J’ai encore un an de contrat et je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là la saison prochaine, a répondu Mauricio Pochettino. Par rapport au meilleur souvenir, j’espère qu’il est à venir. L’objectif est de remporter la Ligue des Champions, c’est devenu une obsession pour ce club, ça serait magique de la remporter. Et logiquement, le pire souvenir de cette saison ont été les 20-25 minutes de la seconde période à Madrid. »

Si Mbappe reste. Quid de Leonardo et Pochettino ? — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 19, 2022

« Ça a soulevé des émotions qui ont été difficiles à contrôler, a-t-il regretté. Il faut quand même féliciter les joueurs qui se sont relevés après ce match, et qui ont terminé le championnat en maintenant l’écart avec le second. » Puis le coach a été relancé sur ce qui pourrait être son dernier match avec le PSG, mais aussi celui de Kylian Mbappé. « Ce sont deux choses différentes. Il y a des joueurs qui terminent leur contrat et ensuite… on verra. Et pour ma part, il me reste encore un an de contrat et potentiellement je serai ici l’année prochaine. Demain, on célèbrera le dixième titre qui fait partie de l’histoire du club », a réagi un Mauricio Pochettino confiant, à tel point que l'entraîneur a fixé la date de la reprise au 4 juillet.