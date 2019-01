PSG : Clément Grenier à Paris, une incroyable idée low cost au mercato

Dans : PSG, Mercato, Rennes, OL, Ligue 1.

Recruter deux milieux de terrain sans exploser l'enveloppe de 35ME mis à la disposition d'Antero Henrique et Thomas Tuchel par Nasser Al-Khelaifi lors de ce mercato, voilà le challenge proposé au staff du Paris Saint-Germain. Forcément, quand on s'appelle le PSG et que les prix s'affolent au moindre contact, il est évident qu'il faudra être malin. Et c'est dans ce but que Yahoo France affirme que le club de la capitale suit de près la piste qui mène à Clément Grenier. L'ancien lyonnais, qui a quitté Guingamp pour rejoindre Rennes l'été dernier, a encore deux ans de contrat avec le club breton, mais l'affaire pourrait se faire pour un montant guère supérieure à 5ME. Olivier Létang connaît bien les dirigeants du Paris SG et sur le papier ce projet semble possible.

Reste que sur le plan sportif, on voit mal ce que pourrait apporter Clément Grenier au PSG, sachant que Thomas Tuchel souhaite deux joueurs à la Marquinhos et à la Marco Verratti. Ce n'est pas faire insulte au milieu de terrain du Stade Rennais de dire qu'il ne tire pas totalement dans cette catégorie. Mais si le Paris Saint-Germain cherche un joueur supplémentaire pour muscler son banc, alors pourquoi pas. On ne misera toutefois pas des millions d'euros sur cette rumeur.