PSG ‍: Clause reportée, Bernardo Silva coûte plus cher que prévu

Mis en échec sur cette piste l’été dernier, le Paris Saint-Germain va revenir à la charge pour Bernardo Silva. Mais contrairement à ce qui était annoncé, la clause libératoire du milieu offensif de Manchester City ne sera pas valable cette année. Il faudra s’entendre avec la direction mancunienne qui a fixé un prix élevé.

Pour le Paris Saint-Germain, qui a décidé de ne plus miser sur des stars, une seule et unique recrue ne suffira pas pour remplacer Kylian Mbappé. Afin de compenser la perte de son meilleur buteur, le club de la capitale ne pourra pas se contenter de l’arrivée d’un ailier gauche comme le Napolitain Khvicha Kvaratskhelia, sa piste prioritaire. Il faudra améliorer le secteur offensif dans son ensemble. C’est pourquoi Luis Campos réactive une piste creusée l’été dernier. En effet, le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi s’intéresse de nouveau à Bernardo Silva (29 ans).

PSG retain their interest in Bernardo Silva, but may have to play the long game.🇵🇹



✍️ @90min_Football https://t.co/YIJ0AvUJYX