PSG ‍: Clash au Real, le père de Rodrygo relance tout

Mécontent de la situation de son fils, le père de Rodrygo s’est plaint auprès du Real Madrid. Ses coups de pression n’ont pas plu à la Maison Blanche, désormais ouverte au départ de son attaquant. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain régulièrement cité parmi les courtisans du Brésilien.

Pour le Paris Saint-Germain, l’arrivée d’une recrue offensive n’est pas une priorité. Le club de la capitale, focalisé sur le recrutement du défenseur central Illia Zabarnyi, ne se posera la question qu’en cas de départ d’un attaquant. Il faudra notamment suivre l’actualité de Gonçalo Ramos dont le faible temps de jeu pourrait l’inciter à partir. Dans ce cas, le conseiller Luis Campos et le coach Luis Enrique opteraient pour un profil plus polyvalent comme celui de Rodrygo.

Ces dernières années, l’attaquant du Real Madrid a régulièrement été cité parmi les cibles du Paris Saint-Germain. Il serait étonnant que les dirigeants parisiens ne soient pas informés des difficultés du Brésilien. L’ancien joueur de Santos, mécontent de sa situation sous Carlo Ancelotti, n’a pas gardé ses états d’âme pour lui. Son père et agent Eric Goes s’est plaint de son utilisation à plusieurs reprises. Des coups de pression inacceptables pour le Real Madrid. Agacée par cette initiative et par les performances décevantes de Rodrygo, la Maison Blanche a donc décidé de ne pas s’opposer à son départ cet été.

⚡️Real Madrid and Xabi Alonso are open to Rodrygo leaving this summer



➕They have agreed the club will not stand in the player’s way if a suitable offer is made



➕Arsenal have held preliminary talks with Rodrygo's camp



⁦@TheAthleticFC⁩ https://t.co/44qZJimTYe