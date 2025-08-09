PSG ‍: City passe à l'action pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf énorme rebondissement, Gianluigi Donnarumma ne sera plus un joueur du PSG dans les prochains jours. L'Italien a de très belles touches, notamment en Premier League.

Le PSG a fait un choix, à savoir celui de ne plus compter sur Gianluigi Donnarumma comme gardien de but numéro 1. L'une des raisons est le fait que l'Italien n'ait pas réussi à trouver d'accord avec le club de la capitale pour une prolongation de contrat. Donnarumma est désormais invité à se trouver un nouveau club, sous peine d'être la doublure de luxe de Lucas Chevalier. L'international italien ne manque pas de propositions pour continuer sa carrière au plus haut niveau. Pas mal de clubs de Premier League sont sur le coup, comme Manchester United, Chelsea ou encore Manchester City. Et ce sont bien les Skyblues qui pourraient rapidement rafler la mise dans ce dossier XXL.

Donnarumma, City sent la bonne opération

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Selon les informations de Orazio Accomando, la formation entrainée par Pep Guardiola vient de prendre la température pour faire signer Donnarumma. Manchester City étudie concrètement la possibilité de faire signer l'Italien pour remplacer Ederson, qui a un accord de principe avec Galatasaray. Pour rappel, Donnarumma est estimé à quelque 30 millions d'euros. Un montant dérisoire pour City, qui pourrait bien faire une opération assez énorme sur ce marché des transferts estival. A noter que le journaliste précise aussi que le champion d'Europe transalpin rencontrera le PSG juste avant la rencontre de Supercoupe d'Europe à Udine contre Tottenham mercredi. L'occasion certainement de valider son départ et de se mettre d'accord sur ses modalités. Avec City, Gianluigi Donnarumma pourrait continuer d'évoluer dans un des meilleurs clubs d'Europe. Il ne serait pas étonnant qu'il croise de nouveau rapidement le chemin du PSG.