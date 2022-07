PSG : City ne veut pas de Neymar, il va casser la machine

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Annoncé du côté de Manchester City durant ce mercato estival, Neymar ne serait pas une bonne recrue pour l’équipe de Pep Guardiola, selon les dires de Nedum Onuoha, ancien joueur des Citizens.

En 2017, le club de la capitale française avait frappé un très grand coup sur le marché des transferts en recrutant Neymar pour 222 millions d’euros. Sauf que depuis son arrivée à Paris, le Brésilien a plus déçu qu’autre chose. Si bien qu’aujourd’hui, plus aucun grand club européen ne veut recruter Neymar, surtout au prix qu’il coûte. Pourtant, Chelsea et Manchester City s'intéressent quand même à lui pendant ce marché des transferts, sachant que le PSG ne serait pas contre l’idée de lâcher sa star malgré le fait que Christophe Galtier compte sur lui pour la saison à venir. Concernant les Citizens, la rumeur peut paraître étonnante sachant que Pep Guardiola a déjà recruté Erling Haaland ou Julian Alvarez pour renforcer son secteur offensif cet été. Mais City est probablement le seul club qui peut se payer Neymar à l’heure actuelle. Une fausse bonne idée, selon Nedum Onuoha

« Neymar est un joueur exceptionnel, mais ce n'est pas le bon moment pour lui pour aller à City »

Avec la vente de Raheem Sterling et Gabriel Jesus, Manchester City a la capacité financière de recruter Neymar.



Un transfert à l’heure actuelle serait néanmoins une très grande surprise.



« Neymar à Manchester City, une bonne idée ? Non. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas un bon joueur. Je pense juste qu'ils n'ont pas besoin de lui. Surtout s'il vient pour jouer à gauche, où il y a déjà Jack Grealish et Phil Foden. Faire venir quelqu'un comme Neymar, qui retarderait le développement de ces deux joueurs, cela ne semble pas une bonne idée. Après, je comprends qu'il a le pedigree et tout ça, mais City construit un projet et cherche à recruter des joueurs plus jeunes quand ils le peuvent. C'est un concept de pérennité. Neymar est un joueur exceptionnel, mais ce n'est pas le bon moment pour lui pour aller à City. Il attirera une foule, obtiendra une tonne de buts et de passes décisives. Mais City a cette mentalité où tout le monde tire dans la même direction. Ce n'est pas une question compétences, c'est le travail acharné et la compréhension. Je ne pense pas que ce soit une bonne décision », a lancé, sur ESPN FC, l’ancien joueur de Manchester City, qui estime donc que Neymar ruinerait à lui seul le projet de City en cas d’arrivée au mercato.