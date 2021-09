PSG-City, le choix de l'arbitre éveille les soupçons

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Mardi soir, le choc de la deuxième journée de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City sera dirigé par un arbitre bien connu en France, dans le mauvais sens du terme…

Si le club de la capitale française est parfois accusé d'être favorisé par les décisions arbitrales en Ligue 1, comme face à l’OL le 19 septembre dernier, ce n’est pas la même chanson en Ligue des Champions. Par exemple, en 2019, lors du fameux come-back de Manchester United en huitièmes de finale (1-3), le Slovène Damir Skomina avait donné un penalty contestable aux Red Devils pour une main de Presnel Kimpembe dans le temps additionnel. Un fait de jeu, appuyé par la VAR, qui avait entraîné la chute du PSG… Et tout ça sans parler du fameux M. Deniz Aytekin, l'arbitre allemand de la remontada qui avait lui oublié un pénalty évident au PSG. Désormais, les arbitres désignés pour les matchs de Paris en C1 sont passés au crible.

« Il a intérêt à être professionnel »

Et le dernier choix de l’UEFA pour le match PSG - Man City ne va pas faire que des heureux, comme le rappelle le compte twitter La Source Parisienne. « On connaît depuis quelques heures l'arbitre de PSG / CITY et ce sera l'Espagnol Carlos del Cerro Grande. L'arbitre polémique de France - Allemagne n'ayant pas accordé le penalty à Mbappé. Il a intérêt à être professionnel et à ne pas servir les intérêts de Javier Tebas », peut-on lire sur le compte Twitter francilien, un brin complotiste, mais qui préfère prévenir.

Un lourd passé avec la France

Il est vrai que Carlos del Cerro Grande ne laisse pas un bon souvenir aux suiveurs du football français. Puisqu’en juin dernier, lors de la victoire des Bleus contre l’Allemagne à l’Euro 2021 (1-0), l’arbitre espagnol avait pris des décisions étonnantes. Durant cette rencontre, Kimmich, Gosens et Rüdiger auraient pu être exclus pour des grosses fautes sur Lucas Hernandez, Pavard et Pogba. L’homme en noir aurait aussi pu accorder un penalty à Mbappé pour un tacle limite d’Hummels. Mais en vain, Carlos del Cerro Grande n’ayant même pas pris le temps de vérifier les images avec la VAR…

PSG-City, le match à ne pas rater pour Paris

Autant dire que les supporters du PSG vont attendre un scénario beaucoup plus positif pour le choc contre City. Puisqu’après avoir pris un petit point contre Bruges lors de la première journée (1-1), Paris sera dans l’obligation de faire un résultat contre les hommes de Pep Guardiola au Parc des Princes. Sous peine de mettre en péril sa qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions. Avec Neymar, Mbappé et Messi, Mauricio Pochettino aura les atouts nécessaires pour faire la différence. Sauf si les décisions arbitrales tournent en défaveur du PSG…

L’ombre de Javier Tebas

Si cela arrive, Javier Tebas, qui connaît bien l’arbitre espagnol pour le voir à l’oeuvre en Liga chaque week-end, sera présent dans les esprits des supporters. Vu que le dirigeant espagnol a une haine féroce contre le PSG, certains supporters laissent entendre qu’il serait effectivement capable de mettre la pression sur Carlos del Cerro Grande, un compatriote de… Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens. Inutile toutefois de voir le mal partout, cette décision de l’UEFA de choisir l’arbitre espagnol n'est pas forcément un complot anti-PSG.