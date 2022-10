PSG : Christophe Galtier visé par une attaque sidérante

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis sa sortie maladroite sur le char à voile il y a quelques semaines, Christophe Galtier est devenu une cible facile des politiques.

Interrogé il y a quelques semaines sur la possibilité de faire certains déplacements en train plutôt qu’en avion, Christophe Galtier avait créé la polémique. En lançant que le club parisien réfléchissait à organiser ses déplacements en char à voile, l’entraîneur du PSG a provoqué un tollé de réactions du monde politique s’offusquant qu’une personnalité telle que Christophe Galtier ne soit pas davantage concerné par les problématiques écologiques. Ce lundi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a de nouveau été visé par une attaque venue du monde politique. Lors d’un discours devant l’Assemblée Nationale, Cyrielle Chatelain, présidente du groupe Écologiste – NUPES, a lancé un énorme pic à Christophe Galtier qui n’avait pourtant rien demandé.

Christophe Galtier ciblé à l'Assemblée nationale

.@Cyrielle_Chtl : "Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini ?"

>> "Cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches."#motionsdecensure #DirectAN cc @PSG_inside pic.twitter.com/9nzIKJTCq7 — LCP (@LCP) October 24, 2022

« Votre budget donne un chèque en blanc aux plus riches, alors qu'ils polluent huit fois plus que les ménages et 50% des Français les moins riches (...) Prenons le carburant par exemple, les prix s'envolent. Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini. Parce que cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches » a lancé la présidente du groupe Écologiste. Une attaque totalement gratuite et dénouée de sens dans la mesure où, selon Le Figaro, Christophe Galtier ne possède pas de modèle du constructeur italien, contrairement aux affirmations de l’élue. Autant dire que l’entraîneur du PSG, en pleine préparation de son match de Ligue des Champions face au Maccabi Haïfa, ne peut que s’étonner des propos lancés à son encontre. Une polémique de plus qui risque de passablement agacer l’ex-entraîneur de Lille et de Nice, déjà frustré lundi en conférence de presse par les révélations du Parisien au sujet du contrat de Kylian Mbappé… à quelques heures d’un match décisif de Ligue des Champions.