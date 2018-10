PSG : Choupo-Moting se blesse avec le Cameroun et rentre à Paris !

Dans : PSG, Foot Mondial, Ligue 1.

Capitaine de la sélection camerounaise et buteur contre le Malawi la semaine dernière, Eric Choupo-Moting ne défendra pas les couleurs de son pays pour le second match de cette trêve internationale. En effet, le médecin des Lions Indomptables a expliqué dans un communiqué que l’avant-centre du Paris Saint-Germain souffrait d’une lésion à la cuisse. Ainsi, il a été autorisé à retourner à Paris pour faire examiner sa blessure par les médecins du PSG. Pour l’instant, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée mais ce genre de blessure musculaire à la cuisse est rarement anodine…

Communiqué de la la Fecafoot : « Bassogog, Bong et Choupo-Moting souffrent de lésions qui ne leur permettent pas d’être à 100% de leur forme mardi prochain. Pour l’équipe médicale, ces lésions nécessitent d’autres soins et du repos. Aussi, de concert avec le coach Clarence Seedorf, a-t-il été décidé de ne pas prendre de risque, au regard des échéances futures, et de libérer ces joueurs ».