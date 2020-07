PSG : Choupo-Moting a imité Neymar une fois, c'est choquant

Dans : PSG.

Au contraire d’Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting a accepté de prolonger son contrat au-delà du 30 juin afin de terminer la saison au PSG.

L’attitude de l’international camerounais a été très reconnue au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il faut dire que malgré son statut de remplaçant, l’ancien attaquant de Stoke City est apprécié chez ses coéquipiers. Et ses récentes déclarations au micro de PSG-TV ne vont faire qu’augmenter sa cote d’amour au sein du groupe mais également auprès des supporters, lesquels ont fait de « Choupo » leur chouchou cette saison au Parc des Princes.

« Il était hors de question pour moi de quitter le club comme ça. Je veux finir la saison et la Champions League avec Paris, parce que je suis très heureux ici. C'est un grand club, nous avons une très belle équipe et il y a encore de grandes choses à venir. Je veux continuer à en faire partie. Je suis donc heureux que Thiago (Silva) ait pu rester, et moi aussi bien sûr » a indiqué l’attaquant camerounais, comme un poisson dans l’eau au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, celui qui a marqué un doublé en préparation face à Beveren est revenu sur son magnifique but inscrit contre Toulouse en tout début de saison. Un bijou digne de Neymar ou de Kylian Mbappé…

« D'habitude, c'est Neymar qui fait ce genre de choses (rires). C'est presque quelque chose de normal pour lui. Enfin pas normal, mais ce sont des choses qu'il fait souvent. Moi je suis heureux d'avoir mis un tel but car plus personne ne pourra l'enlever de ma carrière. (Sur son doublé contre Beveren) : C'est toujours bien de mettre de tels buts mais ils sont tous importants. Pour un attaquant, chaque but est beau même si c'est vrai que celui-là l'est particulièrement. Je l'ai d'ailleurs déjà revu deux ou trois fois et suis très heureux d'avoir marqué, c'est toujours une superbe sensation, bien sûr ». Reste maintenant à voir si Eric-Maxim Choupo-Moting aura un coup à jouer contre le PSG puis face à l’Atalanta Bergame alors que Kylian Mbappé est blessé et qu’Angel Di Maria sera suspendu en C1.