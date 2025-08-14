PSG ‍: Chevalier félicité, sa boulette ne compte pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Quelques jours seulement après sa signature, Lucas Chevalier a disputé mercredi soir son premier match sous les couleurs du PSG. Coupable sur le deuxième but de Tottenham, l’international français s’est rattrapé avec plusieurs arrêts décisifs dans le match puis lors des tirs au but.

L’épisode des gardiens a fait beaucoup de bruit ces derniers jours au Paris Saint-Germain et c’est assez logique au vu de la décision prise par le club parisien. Artisan majeur du sacre du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie et ne faisait même pas partie du groupe qui se déplaçait à Udine ce mercredi pour disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Au contraire, Lucas Chevalier était de la partie, quelques jours seulement après sa signature en provenance de Lille. Titulaire, le gardien n°2 de l’équipe de France a soufflé le chaud et le froid face aux Spurs.

Auteur de plusieurs arrêts déterminants, dans le match puis lors des tirs au but, il a aussi été coupable d’une grosse faute de main sur le second but londonien. Une boulette qui ne compte pas au vu du contexte et de la performance par ailleurs réalisée par Lucas Chevalier aux yeux de Daniel Riolo. « Le contexte n'est pas favorable parce que mine de rien, Donnarumma est encore un peu dans ses pattes et on apprend que ce n'est pas pour une histoire de prolongation. En gros, c'est Luis Enrique qui ne veut plus de Donnarumma et il te veut toi » lance d’abord Daniel Riolo pour planter le décor, avant de poursuivre.

Daniel Riolo félicite Lucas Chevalier

« Il arrive et il n'a pas joué avec ses nouveaux coéquipiers. Il ne connaît pas cette défense. Il fait des arrêts solides en début de partie. Il va à la séance de pénos. Le PSG commence mal, c'est lui avec son arrêt qui les redresse. A l'arrivée, ça gagne. J'ai envie de dire bravo. La boulette, je vais l'effacer. Je ne vais plus y penser. Franchement bravo pour la soirée » a conclu le journaliste de l’After Foot, plutôt séduit par la grande première de Lucas Chevalier malgré l’erreur du gardien parisien sur le deuxième but de Tottenham. Nul doute que Luis Enrique, qui a fait le forcing pour recruter l’ancien gardien de Lille, partagera cet avis et défendra Lucas Chevalier afin de le mettre en confiance et lui permettre de monter en régime dans les semaines à venir.