PSG ‍: Chelsea peut priver Dembélé du Ballon d’Or

Grand favori dans la course au Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a quand même intérêt à remporter le Mondial des clubs avec le Paris Saint-Germain. Une défaite en finale contre Chelsea dimanche pourrait relancer les débats.

Ousmane Dembélé a encore marqué des points. Buteur et passeur décisif en demi-finales du Mondial des clubs contre le Real Madrid (4-0) mercredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain a de nouveau prouvé qu’il méritait le Ballon d’Or. Le Français a au moins obtenu le statut de grand favori. Mais pour Pascal Dupraz, certains paramètres peuvent encore contrecarrer les plans du Parisien, à commencer par la cote de popularité du Barcelonais Lamine Yamal auprès des journalistes votants.

🗣💬 "Si le PSG l'emporte en finale contre Chelsea, je pense que ce sera fait pour Dembélé. Mais les journalistes votent et ils ont une vue particulière du foot."



🏆 S'il voit Dembélé Ballon d'Or, Pascal Dupraz martèle que le trophée ne lui est pas encore totalement promis. pic.twitter.com/RkUgPV0Yh9 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) July 12, 2025

« La première raison est fondamentale, c'est qu'il y a des adversaires, et notamment un adversaire crédible, c'est Yamal, par rapport à tout ce qu'il a fait avec le Barça cette année même si ce n'est qu'au niveau des compétitions espagnoles puisqu'ils ont réalisé un triplé, a rappelé le chroniqueur de RMC. Mais ce joueur est extravagant, extraordinaire, donc il a tapé dans l'œil des journalistes. La deuxième raison, c'est qu'il reste un match à disputer, c'est la finale de la Coupe du monde des clubs. »

A un match du Ballon d'Or

« Si le Paris Saint-Germain l'emporte, je pense que ce sera fait pour Dembélé, a prédit l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne. Mais là c'est un raisonnement d'amateur, de petit connaisseur du football que je suis. La troisième raison, c'est que ce sont des journalistes du monde entier qui votent. Et les journalistes ont une vue toute particulière du football. Attention, je dis ça avec beaucoup de respect. Ils ont une analyse qui est complètement différente de celle des initiés du football. Donc pour ces trois raisons, je me dis "attention, attendons le match de demain pour dire que c'est fait pour Dembélé". » Le Real Madrid et Vinicius Junior pourront confirmer, on n’est jamais à l’abri d’une surprise.