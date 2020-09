PSG : Chelsea n’en veut pas, Monaco non plus… Leonardo adore ce milieu

Dans : PSG.

Notamment à la recherche d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a relancé la piste du Français Tiémoué Bakayoko, une ancienne connaissance du directeur sportif Leonardo.

Il ne faut pas s’attendre à des recrues « bling-bling » au Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato estival. Comme beaucoup d’autres formations en Europe, le club de la capitale a revu ses ambitions à la baisse à cause des pertes dues à la crise sanitaire. Et pour ne rien arranger, Leonardo, confronté à la suspension de Layvin Kurzawa pour six matchs, et à la longue absence de Juan Bernat, doit encore diviser son enveloppe pour financer l’arrivée imprévue d’un latéral gauche. Autant dire que le milieu attendu ne sera pas du calibre de Sergej Milinkovic-Savic. Sa priorité oubliée, le directeur sportif parisien va plutôt tenter un coup astucieux et surtout moins cher. D’où la reprise du dossier Tiémoué Bakayoko.

Selon les informations de Foot Mercato, le dirigeant, déjà intéressé l’année dernière, a repris contact avec l’entourage du milieu de Chelsea. Une bonne nouvelle pour l’international tricolore, non retenu par son manager Frank Lampard, et que l’AS Monaco n’a pas souhaité conserver via l’option d’achat à 42 M€. Le Milan AC, où Leonardo avait connu Bakayoko, a donc tenté de le récupérer et a même trouvé un accord avec Chelsea pour un prêt payant (3M€) avec option d’achat (30 M€). Mais ne peut pas se permettre de payer le salaire du joueur. L’occasion pour le PSG d’intervenir pour le milieu formé à Rennes, dont l’appel du pied au champion de France l'été dernier n’a pas été oublié.