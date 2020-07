PSG : Chelsea lâche trois noms, le Paris SG peut pleurer

Dans : PSG.

Dans le courant du mois d’août, le Paris Saint-Germain va enregistrer le retour d’Alphonse Areola, prêté cette saison au Real Madrid.

Le club merengue a d’ores et déjà fait savoir qu’il n’entreprendrait aucune démarche afin de transférer définitivement l’international tricolore en provenance du PSG. En revanche, Alphonse Areola va bel et bien terminer la saison au Real Madrid, qui doit encore affronter Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Dès l’élimination du champion d’Espagne en titre, le PSG enregistrera officiellement le come-back de son gardien au club. Il s’agira évidemment d’un retour temporaire, Paris n’ayant pas l’intention de faire d’Areola son n°1 au profit de Keylor Navas et l’ancien gardien du RC Lens souhaitant trouver un club dans lequel il sera (enfin) titulaire.

Ces dernières semaines, une belle piste britannique semblait prendre de plus en plus d’épaisseur pour le n°3 de l’Equipe de France, celle menant à Chelsea. Mais à en croire les informations récoltées en ce début de semaine par Sky Sports, Frank Lampard n’a aucunement l’intention de jeter son dévolu sur Alphonse Areola. Certes, le manager des Blues cherche très activement un gardien pour prendre la succession du décevant Kepa Arrizabalaga. Mais l’ancien milieu de terrain de la sélection anglaise, qui a trois joueurs dans le viseur, n’a pas coché le nom de l’actuel doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid. Le média affirme que la priorité absolue de Frank Lampard se nomme Jan Oblak, dernier rempart de l’Atlético de Madrid et considéré comme l’un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste. Le plan B du manager britannique serait Andre Onana (Ajax Amsterdam) tandis que le profil de Nick Pope (Burnley) plaît également. Trois pistes qui enterrent vraisemblablement la possibilité pour le PSG de refourguer Areola et son salaire XLX à Chelsea…