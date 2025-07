PSG ‍: Chanceux et surcoté, Dembélé sème le doute

Dans : PSG.

Auteur d’une saison remarquable, Ousmane Dembélé s’est métamorphosé devant la cage adverse. L’attaquant du Paris Saint-Germain a empilé les buts, mais sans forcément convaincre le consultant Eric Di Meco.

Le Paris Saint-Germain retrouve Ousmane Dembélé. De retour après plusieurs semaines à l’infirmerie, l’attaquant français pourrait jouer un rôle majeur d’ici la fin du Mondial des clubs. L’entraîneur Luis Enrique aura besoin de sa redoutable efficacité pour ajouter un nouveau titre cette saison. Mais l’ailier reconverti avant-centre sera-t-il capable de reproduire les performances de ces derniers mois ? Ce n’est pas certain, prévient Eric Di Meco, pas encore convaincu par la métamorphose du candidat au Ballon d'Or.

« Saison miracle ou changement durable pour Ousmane Dembélé ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, a répondu le consultant de RMC. La manière dont Luis Enrique l'a utilisé en deuxième partie de saison a fait qu'il s'est rapproché du but. Souvent, les occasions qu'il manquait, c'étaient des cavalcades de loin où l’on avait l'impression qu'il arrivait sans lucidité devant le but. Il vendangeait comme pas possible. On a l'impression qu'en le rapprochant du but, et en lui donnant plus de liberté dans l'axe, ça lui a permis d'être plus efficace. On peut dire que c'est un acquis. En tout cas, c'est ce qui lui a permis d'être aussi efficace. »

Dembélé devra confirmer

« Mais on est en droit de se poser la question et j'avoue que je n'ai pas la réponse. On l'a vu sur certains matchs en fin de saison. (…) On peut douter parce qu'on a vraiment l'impression qu'à un moment de la saison il était en état de grâce. Ce sont des moments que tu ne vis que quelques fois dans ta carrière, où tu réussis tout, voire même où tu as de la chance. Parce qu'un grand buteur doit avoir de la chance. Il y a eu des volées un peu manquées qui vont dans le coin, en plus de son efficacité qui a été extraordinaire. Je n'ai pas la réponse mais je pense malgré tout qu'il a été en état de grâce et qu'il va falloir qu'il confirme », a tempéré l’ancien Marseillais avant le quart de finale contre le Bayern Munich samedi (18h).