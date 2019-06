PSG : Chambré, Lizarazu se vexe et attaque Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Du côté du Paris Saint-Germain, les sources de débats ne tarissent jamais, notamment avec Neymar et Kylian Mbappé.

Qui dit débat, dit critique. Cette semaine, Bixente Lizarazu en a fait l'amère expérience. Dans sa chronique hebdomadaire sur la chaîne YouTube de Téléfoot, le champion a dit que Neymar et Mbappé étaient les deux leaders offensifs du club de la capitale. Une vérité un peu bateau qui a fait réagir sur Twitter. Un certain Punchnewsline‏ lançant : « Ça c’est de la Big Big info Lizarazu, on est tous bouche bée ». Une attaque pas du tout au goût de l’ancien défenseur des Bleus...

« Ne commente pas bêtement un titre alors qu’il s’agit d’une vidéo de 5 min (que tu n’as pas vu) au sujet de la décla Mbappé à la soirée UNFP. Tu devrais plutôt être bouche bée que ton club ne soit pas foutu de faire mieux qu’un 8e de finale en Ligue des Champions depuis 3 ans », a balancé sur les réseaux sociaux un Lizarazu très vexé, qui est donc sorti de ses gonds pour tacler le PSG. Ce qui a fait mouche puisque le message a été partagé plus de 1 500 fois.