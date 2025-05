PSG ‍: Cette star de la télé présente ses excuses à Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé a largement contribué à l'incroyable épopée du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Vivement critiqué, l'attaquant français a renversé la tendance et certains n'hésitent pas à faire leur mea-culpa.

Lorsque Luis Enrique a confié l'an dernier qu'il comptait sur Ousmane Dembélé et ses coéquipiers attaquants pour faire oublier Kylian Mbappé, pas mal de monde a rigolé. Car il fallait avoir confiance pour croire que Dembouz allait devenir le buteur en chef du PSG, ce dernier étant souvent critiqué pour son manque d'efficacité et sa faculté à se prendre les pieds dans le tapis au moment de marquer. Mais, en ce mois de mai 2025, le natif de Vernon a fait taire tout le monde, en marquant 21 buts en Ligue 1, mais en étant surtout décisif en Ligue des champions. A l'heure où le Paris Saint-Germain prépare sa finale de la Ligue des champions face à l'Inter, l'heure des excuses a sonné. Médecin star de la télévision, et abonné au Parc des Princes, Michel Cymes admet s'être planté concernant Ousmane Dembélé.

Dembélé mérite des excuses

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ousmane Dembélé (@o.dembele7)

Interrogé dans Le Parisien sur sa passion du Paris Saint-Germain, celui qui avait été désigné comme le médecin préféré des Français par un sondage reconnaît son erreur concernant l'attaquant français du PSG et tient à le faire savoir. « Si j’aimerais rencontrer Dembélé pour lui présenter mes excuses ? Oui. Parce que j’ai été très dur avec lui. Mais à juste titre, parce que quand il tirait au-dessus ou quand il se cassait la gueule, il y a un moment, on se disait que ce n’était pas possible… Je lui présenterais mes excuses d’avoir pensé du mal et j’en profiterais surtout pour le remercier de ce qu’il fait pour nous aujourd’hui », avoue le Docteur Michel Cymes, qui sera samedi à l'Allianz Arena de Munich afin d'assister à la finale de la Ligue des champions entre son club de coeur et l'Inter. A ce sujet, il conseille à ceux qui auraient des soucis cardiaques d'éviter une éventuelle séance de tirs au but...