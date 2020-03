PSG : Cette polémique en bois a énervé Leonardo à Paris

Dans : PSG.

Il y a une semaine, une interview assez étrange de Martin Bulka, troisième gardien du Paris Saint-Germain, était publiée par un média polonais et cela n’a pas échappé à Leonardo.

Dans cette interview assez surréaliste, le troisième gardien du Paris Saint-Germain chambrait sérieusement certains de ses partenaires actuels ou passés comme Thibaut Courtois, Eden Hazard, Marco Verratti, Neymar ou encore Angel Di Maria. Par ailleurs, d’un ton décrit comme assez arrogant, Martin Bulka indiquait qu’il était certain de jouer en Ligue 1 d’ici à la fin de la saison, la plupart des gardiens du championnat français lui étant inférieurs. Une interview étrange qui lui a valu un petit rendez-vous dans le bureau de Leonardo selon France Football.

Effectivement, le magazine révèle que le portier arrivé cet été en provenance de Chelsea a été convoqué afin de s’expliquer. Et selon lui, Martin Bulka s’est tout simplement fait piégé et ses propos ont été déformés pour verser dans le sensationnalisme. Une explication rapidement acceptée par la direction du Paris Saint-Germain, laquelle n’avait aucunement envie de perdre du temps avec cette polémique inutile concernant son troisième gardien. Le média révèle tout de même que si Leonardo a passé l’éponge aussi facilement après avoir piqué une colère dans un premier temps, c’est car Martin Bulka, très gêné et ennuyé par cette polémique, avait pris la précaution d‘envoyer des messages aux joueurs concernés pour leur expliquer qu’il s’était fait piéger et que jamais il n’avait tenu de tels propos à leur sujet. Même avec son troisième gardien, le Paris Saint-Germain ne peut donc pas s’empêcher d'avoir un petit coup de chaud au niveau du comportement au sein du groupe, même si la polémique a été bien plutôt bien maitrisée.