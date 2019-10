PSG : Cette pépite humilie la presse espagnole

Dans : PSG, Liga.

Quand les médias espagnols parlent du PSG, c’est rarement en bien.

Après le feuilleton Neymar largement entretenu pendant l’été par l’autre côté des Pyrénées, une information troublante est venue de la Cadena Ser. La radio assurait ce mardi que le jeune Xavi Simons, recruté cet été par le PSG en provenance du FC Barcelone dans une signature qui a forcément beaucoup fait jaser, était malheureux dans la capitale française et ne parvenait pas à s’acclimater.

A 16 ans, le jeune milieu de terrain a déjà du répondant, et pas que sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, le joueur du PSG a immédiatement répondu avec une photo où il porte le maillot du Paris Saint-Germain, sourire aux lèvres, et le mot « Heureux ». Voilà de quoi climatiser quasiment en direct les accusations qui faisaient état d’un spleen et d’un choix finalement peu « heureux » cet été. Une sortie qui a en tout cas fait l’unanimité auprès des fans du PSG, qui ont apprécié cette réponse immédiate apportée à la presse espagnole, que cela ne devrait pas freiner pour autant.