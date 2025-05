PSG ‍: Cette légende donne le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’une incroyable saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux au Ballon d’Or. Pour Thiago Silva, l’attaquant français fait même figure de favori.

Même si les joueurs disent tous préférer un titre collectif, comme une Ligue des Champions en club ou une Coupe du Monde en sélection, à un trophée individuel, la course au Ballon d’Or fait quand même rage chaque année. Si le plus célèbre des trophées individuels a longtemps été la chasse gardée de Lionel Messi (8 fois) et de Cristiano Ronaldo (5 fois), les deux joueurs qui ont remporté le plus de Ballon d’Or dans l’histoire, la lutte est beaucoup plus ouverte depuis que l’Argentin et le Portugais ne sont plus au centre des débats. Mais alors que Rodri (Manchester City) a un peu créé la surprise en 2024 en battant Vinicius (Real Madrid) sur le fil, qui sera l’heureux élu en 2025 ? Si le Barcelonais Lamine Yamal est le favori naturel, tant l’attaquant espagnol a marqué la saison de son empreinte avec le Barça, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux. Pour Thiago Silva, l’attaquant du PSG a même une bonne tête de Ballon d’Or.

Dembélé « a une grande possibilité de remporter le Ballon d’Or »

🚨 Ousmane Dembélé 🇫🇷 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 ? 𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝗗𝗘 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦 selon Thiago Silva 🇧🇷🌕 :



« 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝘆 𝗮 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́. Ça va dépendre aussi de la fin de saison avec la LdC, parce qu’il y a Raphinha 🇧🇷… pic.twitter.com/I2dvZb3xQN — BeFootball (@_BeFootball) May 18, 2025

« Mon joueur préféré au PSG ? Je vais dire… Dembélé, car il a compris comment prendre en main cette équipe. Il ne joue pas tout seul, mais quand il décroche, un autre joueur prend sa place, ça, c’est une vraie équipe. Je pense qu’il y a une grande possibilité de remporter le Ballon d’Or, il faut voir s’il gagne la Ligue des champions. Il sera certainement dans le Top 3, ça dépendra de la Ligue des champions, car quand tu la gagnes, tous les regards sont tournés vers toi », a lancé le défenseur central brésilien dans une interview accordée au média Carré. Les semaines à venir seront donc capitales pour Dembélé, entre la finale de Coupe de France contre Reims samedi prochain et la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan le 31 mai prochain. Un peu dans le dur depuis sa blessure à la cuisse début mai, Dembélé cherchera également à améliorer ses statistiques (33 buts et 13 passes décisives) à l’occasion du Final Four de la Ligue des Nations avec l’équipe de France en juin, puis lors de la Coupe du Monde des clubs avec le PSG durant l’été. S’il brille dans tous ces grands rendez-vous, Dembélé pourra succéder à Karim Benzema, dernier vainqueur français du Ballon d’Or en 2022.