PSG : Cette injustice totale enfin réparée pour Di Maria

Éloigné de la sélection argentine depuis plus d’un an, Angel Di Maria profite de cette trêve internationale du mois de novembre pour retrouver les joies de l’Albiceleste.

Sous le maillot du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria est en pleine forme. Plutôt correct en début de saison, le joueur de 32 ans a ensuite été freiné dans son élan par une longue suspension, due à son crachat sur Alvaro Gonzalez lors du Classique contre l’OM en septembre dernier. Mais depuis le début du mois, l'international argentin est revenu à son meilleur niveau. Buteur lors de la défaite du PSG à Leipzig en Ligue des Champions (1-2), Di Maria a ensuite régalé les supporters parisiens face à Rennes la semaine dernière (3-0), avec un but et une passe décisive. Des bonnes performances qui lui ont permis de retrouver la sélection argentine, 16 mois après. Une anomalie que Lionel Scaloni a lui-même tenu à réparer.

« J’ai pensé qu’il ne fallait pas refaire la même erreur de ne pas convoquer Di Maria. Ma relation avec lui est parfaite, c’est l’une des meilleures. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous et il s’entraîne très bien », a expliqué le sélectionneur de l’Albiceleste devant la presse. Désormais, El Fideo va devoir récupérer sa place de titulaire. Car malgré son statut et ses 102 sélections, Di Maria part maintenant derrière l’ancien Marseillais Lucas Ocampos dans le couloir gauche de l’attaque argentine… Déterminé à réparer le temps perdu, Di Maria pourrait toutefois redevenir rapidement le lieutenant de Lionel Messi, comme il l'a été notamment lors des Mondiaux 2014 et 2018.