PSG ‍: Cet indésirable prévient, il ne partira pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est encore très loin d'en avoir fini avec son mercato estival. Aussi bien du côté des arrivées que des départs, tout semble possible.

Après une saison traumatisante à bien des égards, le PSG a décidé (une nouvelle fois) de changer. Cette intersaison est mouvementée et le club de la capitale a décidé de frapper fort. En plus de huit arrivées officialisées, les champions de France ont également décidé de sanctionner Kylian Mbappé, privé de tournée au Japon. Mais personne dans le groupe n'a l'air d'avoir un crédit illimité aux yeux du nouvel entraineur, Luis Enrique. Très critiqué la saison passée et sur le départ selon certaines sources, Carlos Soler ne veut en tout cas pas entendre parler d'un transfert. Et il l'a bien fait comprendre ces dernières heures.

Soler fait son mea culpa

Lors d'une interview accordée à la presse au Japon, l'international espagnol a mis les choses au clair, justifiant ses mauvais débuts à Paris : « Je suis confiant. Je pense que je peux proposer une très bonne version de moi-même et que je peux aider le PSG et mes coéquipiers. C’est ce que je veux faire. Je veux rester ici. C’est un grand club qui a tout pour continuer à grandir. (...) Ma première saison a été assez étrange pour de nombreuses raisons. En particulier parce que je suis arrivé le denier jour du mercato. Je n’ai pas pu me rendre au Japon avec l’équipe ni m’entraîner avec mes coéquipiers pendant la pré-saison. Et arriver dans un club aussi grand que le PSG de cette manière, c’est difficile de se faire une place vu les joueurs présents dans l’effectif. (...) Et c’est ce que je fais là, j’essaie d’être au top de ma forme dans cette pré-saison pour faire une grande saison ». Reste à savoir cependant si la direction du Paris Saint-Germain verra les choses de la même manière, surtout si d'autres joueurs arrivent durant le mois d'août.