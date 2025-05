PSG ‍: Cet entraîneur de Ligue 1 fait vomir Jérôme Rothen

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Comme beaucoup d’autres entraîneurs de Ligue 1, le coach du Stade Rennais Habib Beye a apporté son soutien au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais pour Jérôme Rothen, l’ancien Marseillais n’est pas sincère.

Cette semaine, c’est toute la Ligue 1 ou presque qui rend hommage au Paris Saint-Germain. Vainqueur de sa demi-finale contre Arsenal (0-1, 2-1), le club de la capitale s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Le futur adversaire de l’Inter Milan pourra compter sur le soutien de nombreux coachs de Ligue 1, y compris le Rennais Habib Beye qui a envoyé un message devant les médias.

Beye soutient le PSG

« Que le foot français soutienne le Paris Saint-Germain ? Je l'espère mais je pense que tout le foot français aurait déjà dû être derrière le Paris Saint-Germain dans leur parcours, a estimé le jeune technicien. La Ligue 1 a besoin d'une vitrine importante, ils en sont les dignes représentants. Ce qu'ils ont fait, c'est mérité, ils ont fait deux matchs exceptionnels face à Arsenal et ils sont aujourd'hui face à un destin incroyable. J'ai eu la chance de jouer six finales dans ma carrière, je n'en ai gagné qu'une, j'en ai perdu cinq. Cela demande beaucoup d'investissement d'arriver à ce stade de la compétition. Ils y sont, ils ont mérité ce qu'ils vivent et il faut espérer pour le football français que Paris gagne la Ligue des Champions. »

🗣️ @rothenjerome réagit à Habib Beye qui soutient le PSG en C1 : "Il n'est pas sincère, faut arrêter de déconner. Tu l'a entendu commenter les matches du PSG ? Le Real-PSG, je l'ai encore en travers de la gorge." #RMCLive pic.twitter.com/gbeRENbthU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 9, 2025

Mais pour Jérôme Rothen, l’ancien Marseillais ment. « Je peux comprendre qu'ils ne disent pas la vérité, mais mentir à ce point comme Habib Beye, franchement il faut arrêter de déconner. Tu peux dire comme Franck Haise que ce serait bien qu'ils gagnent pour le foot français, mais stop, arrête-toi là. Il n'est pas sincère. Tu l'as entendu commenter les matchs du Paris Saint-Germain sur Canal+ ? Real Madrid-PSG, je l'ai encore en travers de la gorge ! (…) S'il disait la vérité, il en ressortirait grandi, il aurait été honnête parce que là il ne l'est pas. J'ai une bassine à côté, j'ai envie de dégueu... ! », a lâché l’amoureux du Paris Saint-Germain.