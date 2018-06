PSG : Cet énorme défenseur proposé, mais pour quoi faire ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Thomas Tuchel a identifié ses priorités en ce qui concerne le recrutement parisien, qui ne pourra pas être aussi spectaculaire que l’été dernier.

Un gardien de but, un arrière gauche et un milieu récupérateur sont demandés pour renforcer le PSG. L’entraineur allemand devrait avoir gain de cause, mais le champion de France pourrait aussi saisir d’autres opportunités. C’est ainsi que, depuis que l’UEFA a sanctionné le Milan AC en le privant de Coupe d’Europe pour deux ans, la presse italienne annonce une véritable saignée en Lombardie.

Pour le Corriere dello Sport et Il Mattino, Leonardo Bonucci a été proposé à Manchester United, Manchester City et au PSG, afin de renflouer les caisses milanaises. Pourtant, l’ancien de la Juventus était la tête d’affiche des nouveaux propriétaires du Milan AC, mais les impératifs financiers pourraient forcer ce départ. Reste à savoir si Paris donnera suite à cette opportunité intéressante en terme d’expérience au plus haut niveau, mais forcément onéreuse notamment en ce qui concerne le transfert en plus du salaire. Et surtout, alors que le trio Thiago Silva-Marquinhos-Kimpembe a donné satisfaction, le besoin de faire venir un défenseur central de premier plan ne se fait pas particulièrement ressentir.