PSG : Cet échec a traumatisé Neymar à Paris

L'été dernier, le Paris Saint-Germain a disputé sa première finale de Ligue des Champions, face au Bayern Munich.

Malheureusement pour les supporters du PSG, les coéquipiers de Neymar n'ont pas réussi à faire tomber l'ogre bavarois. En s'inclinant d'un petit but, le club de la capitale est passé tout proche de l'exploit. Et visiblement, les regrets sont encore nombreux du côté des stars du Paris Saint-Germain, à l'instar de Neymar. Dans une interview accordée au magazine Sept à Huit sur TF1, le Brésilien a fait part de ses regrets en évoquant ce rendez-vous manqué. Particulièrement discret durant la finale, à l'instar de Kylian Mbappé, le Ney promet toutefois que le Paris Saint-Germain retrouvera très rapidement le plus haut niveau européen. Avec une seconde finale dès cette saison ? C'est ce que semble viser le très ambitieux n°10 du PSG.

« La finale de la Ligue des Champions, c’est quelque chose que je n’ai pas du tout aimé, j’en ai pleuré. Je voulais vraiment rapporter cette coupe en France. Malheureusement, nous n’avons pas réussi cette fois-ci, mais nous aurons d’autres opportunités. Et nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre » a lâché Neymar, déterminé comme jamais à l'idée de briller sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain. C'est donc avec une grande dose d'impatience que le Parisien doit attendre le choc du 16 février prochain contre le FC Barcelone, la grosse affiche des huitièmes de finale. Un match pour lequel Mauricio Pochettino, Neymar et toutes les stars du Paris Saint-Germain seront attendues au tournant avec le statut de finaliste en titre. D'ici au 16 février, le champion de France affrontera Nîmes, Marseille, Caen et Nice en Ligue 1 avec une première place à conforter...