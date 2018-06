PSG : Cet ancien Vert est convaincu, Tuchel va cartonner à Paris

Dans : PSG, Ligue 1, ASSE.

Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel ne fait pas vraiment l’unanimité auprès des spécialistes du football français.

Il faut dire que l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund n’est pas très connu en France. Cela ne veut pas dire que c’est un mauvais choix pour le club de la capitale… C’est en tout cas le discours tenu par Jérémie Janot, ancien gardien de l’ASSE. Dans un entretien accordé à Parlons-Foot, l’ancien joueur des Verts s’est montré optimiste au sujet de la future collaboration entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain.

« C’est comme quand on a remplacé Laurent Blanc par Emery, c’est les résultats qui nous diront si c’est un bon choix… Emery avait été recruté pour ça, et même si tout n’est pas de sa faute et que je l’adore, malheureusement ça n’a pas marché. Pour Tuchel, au niveau de sa qualité, son étoffe, je n’ai aucun doute sur lui » a expliqué l’ancien gardien des Verts. Un discours qui devrait plaire aux supporters parisiens, lassés de voir les critiques pleuvoir sur Thomas Tuchel avant même que ce dernier ait commencé sa mission dans la capitale française.