PSG : Cet ancien coach accuse Emery après la blessure de Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1.

A dix jours du choc PSG-Real en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, la blessure de Neymar continue d’inquiéter les supporters parisiens. Et il y a de quoi, la star brésilienne étant sortie sur civière lors du choc de la 27e journée de Ligue 1 face à l’OM. Et forcément, nombreux sont les observateurs à tomber sur Unai Emery ce lundi. Le coach espagnol du PSG aurait-il dû faire sortir Neymar, l’homme qui n’a jamais été remplacé au cours d’un match depuis son arrivée dans la capitale ? Consultant sur RMC, Rolland Courbis estime que l’ancien entraîneur du FC Séville est fautif.

« Neymar avait l’air de souffrir. On espère que le genou n’est pas touché. S’il n’avait joué que 60 minutes ce soir… C’est facile de parler après mais depuis plus jours et même plusieurs semaines, on s’aperçoit que même quand le PSG mène 8-0 contre Dijon, Neymar ne sort jamais. Daniel Alvès non plus. Ce sont des choses bizarres. Chacun a ses qualités et ses défauts. Unai Emery aussi. Mais ce qui est sûr c’est qu’il n’est pas superstitieux » a expliqué l’ancien coach du Stade Rennais avant de poursuivre. « On a souvent dit de ne pas prendre de risque avec Neymar dans une période où il est davantage visé même si c'est son jeu qui veut ça. Dans une semaine où il a eu la gastro, s’il sort à la 60e minute ce soir sous les applaudissements du public… Il n’y a aucun règlement qui l’interdit. J’espère pour le PSG et pour Emery que cette blessure ne sera pas grave parce qu’il y aurait vraiment de quoi avoir des regrets » s’est inquiété Rolland Courbis à l’issue de PSG-OM. Reste désormais à savoir quelle sera la durée de l’indisponibilité du Brésilien, d’ores et déjà forfait pour Paris-Marseille mercredi puis Troyes-Paris samedi en Ligue 1.