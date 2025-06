PSG ‍: Ces trois joueurs refusent de partir

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pour tenter de faire une saison aussi belle que celle vécue cette année, le Paris Saint-Germain doit procéder à des aménagements dans son effectif. Mais forcément, plusieurs joueurs refusent d'envisager un départ du PSG durant ce mercato.

Présent ce lundi en conférence de presse avant le match décisif contre Seattle dans le Mondial des Clubs, Luis Enrique n'a pas voulu dire s'il allait faire tourner son effectif, même si depuis la défaite contre Botafogo le PSG est dans l'obligation de battre le club de Major League Soccer. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a déjà les idées claires concernant l'équipe qu'il alignera la saison prochaine, une fois que les deux ou trois recrutements demandés par le technicien espagnol auront été signés par Luis Campos. Et qui nouveaux jours dit également joueurs sur le départ, Luis Enrique refusant d'avoir une équipe surdimensionnée. Le Parisien évoque trois joueurs qui sont susceptibles de quitter le PSG durant ce mercato, même si les trois ne le souhaitent pas réellement.

Hernandez, Beraldo et Ramos en danger au PSG ?

Les trois joueurs qui pour Luis Enrique ne sont pas réellement en mesure de répondre à ses exigences, à savoir remplacer un titulaire sans que le PSG s'affaiblisse, sont Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos. Poussés sur la touche par la concurrence, les trois joueurs parisiens ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus prétendre à rien chez les champions d'Europe, mais à en croire Adrien Chantegrelet, envoyé spécial du quotidien régional aux Etats-Unis, les deux défenseurs et l'attaquant du Paris Saint-Germain sont déterminés à rester dans la capitale. Mais s'ils veulent que cela soit le cas, alors ils sont actuellement en phase de test. Luis Enrique et Luis Campos ont en effet réuni l'ensemble des remplaçants avant de partir vers le Mondial des Clubs.

TV : Seattle Sounders - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ? https://t.co/RFPq7jdcPq — Foot01.com (@Foot01_com) June 22, 2025

Et à en croire Le Parisien, l'entraîneur du PSG et le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi ont prévenu que l'attitude générale durant cette compétition sera étudiée à la loupe, et que des décisions seront prises si le comportement des remplaçants n'est pas adapté durant ce séjour aux Etats-Unis. « Luis Enrique et Luis Campos ont demandé un investissement total de leurs troupes, prêtant une attention particulière au rendement des remplaçants habituels, susceptibles d’être placés sur la liste des transferts en cas de compétition un peu moins aboutie », précisent nos confrères. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais Lucas Beraldo, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos sont tout de même prévenus.