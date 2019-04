PSG : Ces trois joueurs aux six titres de champion avec Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec six titres en sept ans, le Paris Saint-Germain marque forcément de son empreinte l’histoire du championnat de France.

Si l’AS Monaco l’a empêché, en 2016-17, d’atteindre le record de l’Olympique Lyonnais de sept titres consécutifs, plusieurs joueurs parisiens en profitent pour se concocter un palmarès hors norme. Avec le titre acquis ce dimanche grâce au match nul de Lille à Toulouse, le groupe de Thomas Tuchel est officiellement sacré pour la saison 2018-19.

Un titre de plus pour la plupart des joueurs, et qui permet à trois joueurs d’inscrire pour la sixième fois leur nom au palmarès. Il s’agit de Thiago Silva, d’Adrien Rabiot et de Marco Verratti. Pour l’international français, ce sera inévitablement le dernier. Pour le Brésilien et l’Italien, cela pourrait continuer à l’avenir, avec la perspective d’atteindre les sept titres, ce que seuls cinq joueurs ont connu : Jean-Michel Larqué et Hervé Révelli avec Saint-Etienne, ainsi que Grégory Coupet, Juninho et Sidney Govou avec l’Olympique Lyonnais.