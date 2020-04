PSG : Ces tactiques pour booster Neymar en confinement

Dans : PSG.

Pour Neymar comme pour tous les sportifs, parvenir à conserver la forme alors que l’arrêt des compétitions est total est un challenge.

Il est toutefois plus facile de le relever dans une villa tout-équipée de 10.000 mètres carrés avec des terrains multi-sports, que dans un appartement de 30 mètres carrés. En quarantaine à Mangaratiba, le numéro 10 du PSG a retrouvé sa mère, son fils, des membres de sa famille, des amis et plusieurs préparateurs physiques. De quoi garder le moral et la forme surtout. Car si Neymar avait terminé fort avant l’arrêt complet, avec une belle performance face à Dortmund, le match aller avait permis de rappeler que l’ancien de Santos a besoin de jouer pour être à son meilleur niveau.

Et pour le rendre encore meilleur à son retour, Ricardo Rosa, son préparateur physique qui le suit partout depuis huit ans et a pris ses aises avec le PSG et la sélection brésilienne, doit rivaliser d’ingéniosité. En effet, comme le raconte L’Equipe, Neymar ne doit pas tomber dans la routine, lui qui n’est pas un adepte du travail physique. C’est pourquoi Rosa et le physiothérapeute Rafael Martini ont pris l’habitude de titiller Neymar sur le jeu, les paris et les défis afin de le pousser dans ses retranchements. Adepte du poker en ligne, le « Ney » adore quand les enjeux sont au rendez-vous, et les challenges sont donc nombreux sur ses performances, afin de le pousser à fond. Ce dont le PSG ne se plaindra certainement pas si Neymar revient plus affûté que jamais de ce confinement.