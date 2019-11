PSG : Ces joueurs plus importants que Mbappé, Neymar et Di Maria

Dans : PSG.

Après quelques semaines de tâtonnements, le Paris Saint-Germain a plus ou moins trouvé son équipe-type. Pour mettre celle-ci en ordre de marche, Thomas Tuchel a opté pour un 4-3-3.

Depuis son arrivée à la tête du club de la capitale, l’entraîneur allemand a souvent changé son système de jeu et l’animation qui va avec. Un temps adepte d’une défense à trois, l’ancien coach de Dortmund est revenu à la base, avec un 4-3-3. Plus ou moins similaire à celui de Laurent Blanc, ce système fait la part belle au milieu de terrain. Alors que le PSG se repose surtout sur ses individualités offensives, et notamment sur Neymar, Mbappé, Di Maria ou Icardi, Alain Roche estime que Paris a impérativement besoin d’un solide trio dans l’entrejeu, ce qui est le cas avec Verratti, Marquinhos et Gueye.

« Le 4-3-3 ? On connaît l'importance du cœur du jeu dans une équipe, c'est la base de tout. Ce milieu à trois stabilise l'équipe avec des joueurs intelligents capables de compenser les montées des latéraux ou les non-replacements des attaquants. Cela permet à ces derniers de se concentrer uniquement sur leur travail qui est de marquer des buts ou de faire des passes décisives. Le fait de remonter Marquinhos au milieu apporte de la qualité et de la sérénité. Mais on a vu la saison dernière que le milieu était le maillon faible et le recrutement de Gueye a apporté cette solidité. Un changement avec Neymar ? Il peut jouer seulement avec Neymar, Di Maria et Mbappé. Tuchel connaît l'importance de l'équilibre de son bloc, un domaine où son milieu à trois lui apporte beaucoup de garanties. Avec tous les joueurs disponibles, je pense que ce milieu est indispensable », a détaillé, dans Le Parisien, le consultant de Canal+, qui pense que Tuchel fera potentiellement évoluer son organisation en L1, pour faire plaisir à quatre attaquants, mais plus en Ligue des Champions.