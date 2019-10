PSG : Ces deux icônes du projet QSI bluffent Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un match très solide sur la pelouse de Galatasaray lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Assurément, ce ne sont pas les joueurs offensifs qui se sont le plus distingués, malgré une passe décisive pour Pablo Sarabia et un but pour Mauro Icardi. Sur son blog, Pierre Ménès a préféré vanter les mérites du milieu de la défense. Et selon le journaliste de Canal Plus, deux joueurs en particulier méritent des éloges appuyés après cette victoire acquise à Istanbul : Marco Verratti et Thiago Silva.

« Paris peut regretter que Di Maria n’ait pas eu la même efficacité que celle qu’il avait eue face au Real parce que l’Argentin aurait pu inscrire un triplé. Mais le PSG a fini par trouver la solution après le repos grâce à deux joueurs qui ont sauvé leur match sur cette action : Sarabia à la passe décisive et Icardi pour la pousser au fond. Individuellement, j’ai trouvé Verratti très bon, à la récupération comme dans l’orientation du jeu et sa capacité à trouver des ouvertures dans les espaces libres. Mais encore une fois, le meilleur a encore été Thiago Silva, impérial tout le long du match » a indiqué Pierre Ménès, bluffé par deux joueurs qu’ils considèrent indispensables au Paris Saint-Germain cette saison.