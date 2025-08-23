PSG ‍: Ces 70ME qui font paniquer la Juventus

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'aborde plus le mercato comme il y a quelques saisons, quand le PSG acceptait tout et n'importe quoi. La Juventus est en train de la comprendre.

Le dossier Randal Kolo Muani est devenu un vrai feuilleton, sauf que du côté de la presse italienne, on commence à se demander si l'attaquant prêté l'été dernier par le Paris Saint-Germain jouera bien à la Juventus cette saison. Tout semblait avancer sereinement entre le PSG et la Vieille Dame, sauf que Kolo Muani n'a toujours pas retrouvé la Juve, et que désormais les dirigeants turinois commencent sérieux à penser à un plan B.

Selon Andrea Piras, journaliste pour Tuttomercatoweb, le Paris Saint-Germain serait d'un appétit féroce et réclamerait à présent 70 millions d'euros pour laisser partir Randal Kolo Muani. Un joueur que le PSG a payé 95 millions d'euros en 2023 et que Paris ne veut pas brader. Cependant, même si Damien Comolli pense encore pouvoir trouver un accord avec Luis Campos, la Juventus étudie un plan B précise le spécialiste italien du mercato.

La Juventus se pose des questions avec Kolo Muani

Déterminé à trouver un attaquant pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor, le directeur général français de la Juventus pense à Lois Openda révèle la Gazzetta dello Sport. Transféré du RC Lens à Leipzig il y a deux ans, l'avant-centre international belge de 29 ans a encore trois ans de contrat avec le club allemand. Mais les dirigeants de Leipzig ne seraient pas totalement opposés à un départ lors de cette fin de mercato, même s'il va falloir faire très vite, le timing devenant serré pour l'ensemble des clubs.

En affichant cet intérêt pour Lois Openda, la Juventus tente probablement de mettre un énorme de coup de pression pour le Paris Saint-Germain, en espérant que les champions d'Europe redeviendront raisonnables et ne réclameront plus 70 millions d'euros. Car pour le PSG aussi, il est hors de question de voir Randal Kolo Muani revenir dans le groupe de Luis Enrique, et il est donc logique qu'un accord soit trouvé avec la Juve ou un autre club afin que l'attaquant français ne soit plus à la charge de Paris.