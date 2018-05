PSG : Ce transfert a tué la L1, et ce n’est pas celui de Neymar

Dans : PSG, Mercato.

La course au maintien et au podium a permis de donner une belle saveur au dernier mois de compétition.

Mais en ce qui concerne le titre, c’était bouclé depuis longtemps et le PSG a même pu terminer champion en roue libre après son élimination en C1. La faute au recrutement de Neymar qui a tué tout le suspense ? Non, pas pour Rolland Courbis, qui estime que le PSG a ruiné la concurrence en recrutant Kylian Mbappé, soit le meilleur joueur du champion de France en titre d’alors, l’AS Monaco. Et ça, c’était le transfert pour s’assurer du titre en Ligue 1.

« La première chose qui me vient en tête par rapport à cette saison, c’est l’arrivée de Neymar et de Mbappé au PSG. Si on voulait d’entrée tuer tout suspense pour le titre de champion, on ne pouvait pas mieux faire. Si le PSG pose 400 millions mais qu’il prend Neymar, Coutinho ou n’importe qui, ça va. Mais là, ils prennent Mbappé ! Le meilleur joueur de leur plus gros rival. Forcément... », a déploré le consultant dans les colonnes de France Football. En effet cette saison, si l’AS Monaco a réussi à aller chercher la deuxième place, le club de la Principauté n’a jamais semblé en mesure de contester la première place au PSG, qui a évité l’affront de perdre deux fois de suite le titre national.