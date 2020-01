PSG : Ce sponsor accélère, Nasser Al-Khelaïfi se régale

Dans : PSG.

Avec l’arrivée de Neymar, les sponsors ont afflué pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Cela a permis de faire exploser les revenus, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Arrivé en 2018, le constructeur Renault est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2021, mais souhaite déjà prolonger son bail. Et ce désir se traduit également avec une offre augmentée pour « sécuriser » le marché.

Ainsi, selon L’Equipe, le contrat de 5 ME par an a de grandes chances d’être revu à la hausse, ce qui n’est bien évidemment pas négligeable. Une preuve en tout cas que, même si les performances en Ligue des Champions n’ont pas été à la hauteur, et que le feuilleton Neymar de l’été dernier, a permis de rappeler que le séjour du Brésilien à Paris restait incertain sur le long terme, l’attrait marketing du PSG n’a pas baissé. Bien au contraire.