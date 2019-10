PSG : Ce sera Neymar ou lui, un jeune du Barça menace

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Très en vue depuis le début de la saison, le jeune Ansu Fati (16 ans) n’est pas la seule révélation du FC Barcelone.

Dans l’ombre du nouveau prodige, Carles Pérez parvient lui aussi à se faire une place dans l’effectif d’Ernesto Valverde. L’ailier de 21 ans était pourtant parti pour passer l’exercice avec l’équipe réserve. Mais ses performances pendant la préparation estivale, puis les blessures de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Luis Suarez, ont incité l’entraîneur catalan à lui faire confiance. Résultat, le produit de la Masia compte déjà 1 but et 3 passes décisives cette saison. Et surtout une prolongation jusqu’en 2022 signée fin septembre.

Pour le Barça, il s’agit d’une première étape afin de protéger son joueur déjà suivi par le Benfica et Schalke 04. Quant à la suivante, le champion d’Espagne espère inclure une clause libératoire inaccessible pour ses prétendants. Mais selon Don Balon, Carles Pérez voudrait d’abord s’assurer que le Barça ne recrutera pas un attaquant supplémentaire comme Neymar. Il faut dire que le Blaugrana se sait déjà condamné au banc des remplaçants lorsque toutes les stars sont disponibles. L’arrivée éventuelle du numéro 10 du Pairs Saint-Germain lui fermerait définitivement la porte du onze.