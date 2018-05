PSG : Ce rêve de Neymar que le PSG n'a pas réalisé

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a deux semaines, avant de recevoir le trophée de meilleur joueur de Ligue 1, Neymar a rencontré son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. S'il se dit que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a apprécié ce rendez-vous et la longue discussion tactique et technique qu'il a eue avec le coach allemand, Neymar ne le cache pas, il rêve d'évoluer sous les ordres d'un autre entraîneur. Se confiant ce samedi à ESPN, le joueur du PSG a livré sans détour le fond de sa pensée.

Pour Neymar, le coach de rêve à un nom. « Je voulais travailler avec Pep Guardiola. Mais je suis arrivé au FC Barcelone un an après son départ. Mais je veux toujours vraiment travailler avec lui », a lancé le joueur brésilien, en marge du stage de préparation de la Seleçao pour le Mondial. Pep Guardiola ayant récemment prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec Manchester City, les rumeurs ne devraient pas tarder concernant le possible départ de Neymar chez les Citizens. En tout cas, du côté de l'Espagne on voit dans ces propos de Neymar un très mauvais signal pour le Real Madrid. Du côté du Paris Saint-Germain, on est probablement habitué à tout cela.