PSG ‍: Ce renfort tunisien défie déjà les stars

Par Mehdi Lunay

La dernière recrue estivale du Paris Saint-Germain n'était pas une star mais un jeune tunisien de 20 ans Khalil Ayari. Ailier gauche, il vient intégrer l'équipe Espoirs du PSG avant peut-être de faire son trou dans le groupe pro.

A 20 ans, il n'est pas facile de séduire le Paris Saint-Germain sans grandes références en Europe. C'est pourtant l'exploit réalisé par Khalil Ayari, jeune attaquant tunisien. Déniché par Luis Campos, l'ancien joueur du Stade Tunisien a eu l'occasion de montrer l'étendue de son potentiel lors des dernières semaines, comme l'indique le journal Le Parisien. Il a été mis à l'essai et a finalement décroché sa place dans l'effectif parisien. Une nouvelle confirmée par son ancien club en Tunisie sur les réseaux sociaux. Ayari débarque au PSG sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros.

Très suivi en Europe, Ayari mise sur le PSG

Un transfert qui ne va pas se répercuter sur le groupe de Luis Enrique dans l'immédiat. En effet, le jeune tunisien doit d'abord faire ses armes dans le groupe Espoirs dirigé par Jean-François Vulliez (ancien directeur du centre de formation de l'OL). Khalil Ayari évolue sur les ailes, à droite, mais surtout à gauche. Il est réputé pour être un très bon dribbleur, ce qui lui a permis d'intégrer la sélection Espoirs tunisienne et d'amener son club, le Stade Tunisien dans le top 5 du championnat local, l'un des plus relevés d'Afrique.

Pride of Bardo, shining star of Tunisian football 🇹🇳



Stade Tunisien confirms Khalil Ayari’s move to @PSG_inside and wishes him great success pic.twitter.com/upyjdxnA7X — Stade Tunisien (@stadetunisien48) September 1, 2025

Ayari n'a pas froid aux yeux et sait se montrer ambitieux. Son arrivée au PSG en est la meilleure illustration. En effet, le joueur de 20 ans était convoité par Strasbourg, Nice et Rennes en Ligue 1. Des clubs portugais et suisses étaient aussi sur les rangs. Des passerelles pour l'Europe bien plus simples que le PSG champion d'Europe. Pourtant, Ayari a pris la direction de la capitale française où les ailiers gauche s'appellent Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.