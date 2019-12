PSG : Ce remplaçant attend une offre incroyable pour partir

Dans : PSG.

A quelques heures de l'ouverture du mercato, Eric-Maxim Choupo-Moting se pose des questions sur son avenir. Il compte rester au PSG, sauf si...

Sur le plan de la qualité comme de la quantité, le Paris Saint-Germain possède l’une des attaques les plus prometteuses d’Europe. Contrairement à la saison dernière, les joueurs offensifs sont opérationnels en ce moment, et Thomas Tuchel n’hésite pas à tous les utiliser. Edinson Cavani regarde cela du banc de touche, et l’Uruguayen doit se contenter de quelques apparitions en fin de rencontre, entre ses différentes blessures. Il y en a un pour qui c’est encore plus délicat, il s’agit d’Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais n’a plus que six mois de contrat, et commence à trouver le temps long.

A 30 ans, il n’est toutefois pas spécialement désireux de changer d’air, lui qui rêve de compléter son palmarès, d’avoir peut-être une petite chance de participer à une aventure en Ligue des Champions, et surtout de signer un beau contrat dans un nouveau club en étant libre au mois de juin 2020. Mais il y a toutefois une seule chose qui pourrait changer cette situation. Le Lion Indomptable avoue, selon L’Equipe, qu’une très belle offre, décrite comme « incroyable », venue de Chine ou du Qatar cet hiver pourrait le décider à quitter le PSG dès le mois de janvier. Ce n’est pas spécialement l’économie de son salaire ou le montant du transfert qui pourrait convaincre les dirigeants parisiens de le lâcher, mais si Choupo-Moting venait à trouver un point de chute à sa guise, il ne serait certainement pas retenu trop férocement par Nasser Al-Khelaïfi.