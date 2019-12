PSG : Ce que pense Nkunku des réflexions de Neymar

Dans : PSG.

Parti l’été dernier du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku ne regrette pas une seconde son choix.

Le milieu de terrain croque le ballon du côté de Leipzig, où il affrontera Lyon en Ligue des Champions ce mardi soir. L’occasion de valider la première place du club allemand, mais aussi de revenir sur son parcours au PSG dans les colonnes de L'Equipe. Et à 22 ans, le Titi est persuadé que l’heure était venue de jouer régulièrement au plus haut niveau, et non plus d’attendre les absences pour gratter quelques minutes, aussi prestigieuses soient-elles.



« Pour mon évolution, c’était mieux de quitter le PSG où j’ai uniquement été aligné quand un autre joueur était blessé ou suspendu. Je voulais rejoindre un club où on me donne ma chance et où on me fasse confiance. A ce niveau-là, je suis très heureux à Leipzig. Les infrastructures sont ici légèrement supérieures », a livré un Christopher Nkunku qui ne s’est en tout cas pas senti visé par la sortie de Neymar sur les jeunes joueurs du club francilien qui n’écoutaient pas leurs ainés.



« Si je me suis senti visé par les propos de Neymar ? Non, je me suis pas senti visé. S’il avait pensé ça de moi, il serait venu me voir dans le vestiaire. Il ne l’a pas fait. Sur le fond, je ne sais pas s’il a raison, c’est son opinion », a lancé l’ancien du PSG visiblement pas concerné par un éventuel problème d’attitude dans le vestiaire parisien la saison dernière.