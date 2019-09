PSG : Ce que Neymar pense vraiment, Wagner Ribeiro dit tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Proche de la famille Neymar depuis 12 ans, ancien agent de la superstar brésilienne, Wagner Ribeiro sait de quoi il parle quand il évoque les transferts et ses conséquences. Habitué à ficeler des deals, l’agent brésilien a expliqué à Globo comment gérer les suites de la saga Neymar, qui a débouché avec l’échec de son transfert à Barcelone. L’agent qui s’est fait connaître avec les transferts de Robinho explique ainsi l’origine du malaise entre Neymar et le PSG, mais aussi comment tout le monde va finir par se rabibocher.

« Ce qu’il s’est passé au départ, c’est le problème de son retour avec une semaine de retard. Antero Henrique avait autorisé le joueur à revenir plus tard pour un événement à son Institut, mais pas Leonardo. Mais il n’y a pas de problème avec Leonardo, Neymar l’apprécie beaucoup. Après, il n’y a pas eu de déception pour Neymar de voir les négociations échouer. Il était à l’affût pour un départ, c’est vrai. Mais il n’a jamais regretté d’être parti au PSG. Pour lui, c’est une forme de défi dans sa carrière, et c’est toujours son rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. Bien sûr, à Barcelone, on voulait le récupérer. Mais le problème n’était pas l’argent, c’était la fierté, l’honneur de Paris de garder l’un des meilleurs joueurs au monde », a livré Wagner Ribeiro, persuadé que cette situation va rapidement revenir à la normale, et que les fans parisiens vont lui pardonner, même s’ils étaient, logiquement selon lui, très énervés par la volonté affichée de Neymar de quitter le PSG.