PSG : Ce problème de vestiaire qui peut envoyer Rakitic à Paris

Vice-champion du monde avec la Croatie, Ivan Rakitic a laissé le rôle de star de sa sélection à Luka Modric. A Barcelone, le milieu de terrain reste aussi très fréquemment dans l’ombre, malgré son statut de titulaire indiscutable. Cette situation se ressent aussi dans son contrat, où son salaire se retrouve assez loin derrière ceux des recrues récentes comme Coutinho ou Dembélé, sans parler de Suarez ou Messi. Une situation qui pourrait provoquer son départ selon Don Balon, pour qui le Croate a du mal à digérer ce statut de second couteau et « se sent moins important que d’autres » dans l’effectif.

Résultat, selon le journal espagnol, une arrivée au milieu de terrain aurait comme conséquence de provoquer son départ vers le seul club majeur qui pourrait lui offrir un salaire à la hauteur de son statut : le PSG. Et pour s’offrir ses services, Paris pourrait n’avoir à débourser que 50 ME, somme réclamée par le Barça pour laisser partir l’ancien sévillan, qui possède une clause à 125 ME. Mais tout cela dépend bien évidemment d’un recrutement d’ampleur du club catalan dans l’entrejeu dans ces deux prochaines semaines, ce qui n’est pas forcément prévu.