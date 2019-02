PSG : Ce Parisien va faire le bonheur du Barça au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Buteur à l’aller comme au retour face à Rennes, Giovani Lo Celso a rappelé au public français qu’il avait toujours une patte gauche hors-norme.

S’il n’est pas spécialement réputé pour son rendement offensif, le milieu de terrain est l’organisateur qui marque les esprits en Espagne cette saison, avec sa qualité de passe, sa vision du jeu, mais aussi une abnégation dans la récupération du ballon qui n’était pas aussi évidente que cela au Paris Saint-Germain. De quoi donner des regrets aux dirigeants parisiens d’avoir laissé partir l’Argentin l’été dernier, afin de satisfaire aux exigences du fair-play financier ? C’est possible même si le PSG, en plus du prêt payant de 3 ME, va récupérer les 22 ME de l’option d’achat que le club andalou compte bien lever en fin de saison. Il faut dire que, même s’il ne termine pas à une place européenne, le Bétis Séville sait qu’il ne sera pas perdant au final.

El Confidencial annonce en effet que le FC Barcelone a totalement craqué pour Giovani Lo Celso, et que l’idée de le récupérer dès l’été prochain fait son chemin. Le montant de l’offre qu’effectuerait le club catalan n’a pas encore été relevé, mais nul doute que tout le monde ou presque serait gagnant dans l’affaire. Le champion d’Espagne récupérerait un joueur pour un montant moindre que s’il avait du négocier avec le PSG, et le Bétis Séville effectuerait une plus-value financière en seulement quelques semaines. De son côté, Lo Celso rejoindrait alors un club aux ambitions énormes. De quoi faire rager le PSG, qui n’a plus son mot à dire dans cette histoire à partir du moment où le Bétis Séville décide de lever l’option d’achat instaurée dans le prêt.