PSG : Ce Parisien l'avoue, il a un gros regret après le mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bordeaux.

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Yacine Adli s’est engagé en faveur des Girondins de Bordeaux cet hiver. Un transfert qui en a surpris plus d’un, mais qui va permettre au jeune milieu de 18 ans de véritablement lancer sa carrière chez les professionnels. Remplaçant face à Toulouse ce dimanche après-midi avec au bout ses premières minutes de la saison en Ligue 1, Yacine Adli a d’ailleurs reconnu dans les colonnes du journal Sud-Ouest qu’il aurait vraiment aimé avoir sa chance au Paris Saint-Germain. Même s’il ne regrette pas son départ pour Bordeaux, un club qui va lui permettre de grandir et de découvrir la Ligue 1.

« Tout a été clair entre le club et moi. Bien sûr, j’aurais aimé faire mes débuts à Paris, mais tout n’est pas rose dans la vie. Je suis très fier d’avoir signé pro là-bas et je ne retiens que du positif, même ces six derniers mois. En National 2, le groupe était très bon, j’ai appris aussi. J’ai ressenti un petit quelque chose en allant du côté visiteurs au Parc samedi dernier (défaite 1-0 de Bordeaux). Mais ce qui m’a plu, c’est qu’on m’ait accueilli à bras ouverts. Je me sens toujours chez moi » a confié un Yacine Adli qui aurait tout de même forcément progressé au contact des stars du PSG. Même s’il n’aura pas eu sa chance avec les professionnels en compétition officielle.