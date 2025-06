PSG ‍: Ce Parisien est malheureux, Liverpool sème la zizanie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si le PSG souhaite le conserver, le cas Warren Zaïre-Emery risque d’animer le mercato du club de la capitale. Car la situation du milieu de terrain français attise de nombreuses convoitises en Angleterre.

Plus d’un an après les débuts bluffants de Warren Zaïre-Emery, la situation a évolué dans le mauvais sens pour l’international français de 19 ans. Longtemps titulaire aux yeux de Luis Enrique, le milieu de terrain a perdu sa place au profit du trio magique composé de Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, et la tâche s’annonce très difficile pour envoyer l’un de ces joueurs sur le banc la saison prochaine. C’est donc vers une saison en tant que remplaçant que se dirige Zaïre-Emery, une situation qui ne convient pas au joueur formé au PSG. Une aubaine pour de nombreux grands clubs européens dont Arsenal, très intéressé par le profil du joueur parisien.

Les Gunners ne sont pas les seuls sur les rangs puisque selon le journaliste britannique Graeme Bailey, Liverpool a également manifesté un intérêt très prononcé à l’égard du joueur comme il l’a révélé au site Rousingthekop. « On dirait que plusieurs clubs s'intéressent à Zaire-Emery. Est-ce un talent générationnel que Liverpool rechercherait s'il devenait soudainement disponible ? Il est possible qu'ils aient déjà travaillé pour le recruter. Évidemment, c'était principalement avant l'ascension de Ryan Gravenberch. Les clubs de Premier League se demandent s'il est disponible (pour un transfert), Liverpool en fait partie » a révélé l’insider anglais, avant de poursuivre.

Liverpool prêt à dégainer pour Zaïre-Emery

« C'est un espoir exceptionnel. Combien de temps va-t-il supporter d'être remplaçant ? C'est la question que se posent les clubs de Premier League. Il semble y avoir une petite fissure avec le PSG qui peut laisser envisager un départ, mais il faudrait beaucoup d’argent pour le faire sortir de Paris » a conclu le spécialiste du mercato anglais, convaincu que le statut actuel de Warren Zaïre-Emery ne rend pas heureux le joueur formé dans la capitale, à tel point qu’il envisage un départ. De quoi évidemment susciter la curiosité de Liverpool, qui va continuer de suivre ce dossier de très près avant d’envisager une potentielle offre. La question est maintenant de savoir quelle somme faudra-t-il poser sur la table pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher son joueur.