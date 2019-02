PSG : Ce Paris sans Neymar ni Cavani, ça donne des idées à Roustan

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Didier Roustan voit bien le Paris Saint-Germain changer de dimension après sa victoire à Manchester United (2-0).

Les Red Devils n'avaient jamais perdu par deux buts d'écart à Old Trafford dans toute leur histoire européenne. Autant dire que le club de la capitale française a réalisé une très grande performance mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Surtout en l'absence de deux de ses meilleurs joueurs, à savoir Neymar et Edinson Cavani. Alors que les suiveurs du club francilien n'ont d'yeux que pour Thomas Tuchel, Didier Roustan a confirmé l'euphorie en parlant de ce succès à MU comme un match fondateur d'un Paris nouveau, enfin capable du meilleur sur la scène européenne.

« Est-ce qu’il n’y aura pas un avant Manchester et un après Manchester. Il ne faut quand même pas oublier que tu es sans Neymar et sans Cavani. Cavani, c’est peut-être moins grave que prévu et Meunier accessoirement, ça veut dire que sur le banc des remplaçants, tu n’as pas 10 000 solutions. Mais, enlève Messi à Barcelone, Ronaldo à la Juve, Griezmann à l’Atlético Madrid, ces joueurs, comme Neymar au PSG, ont une telle influence dans le jeu, que l’on pouvait penser que cela aurait eu une influence considérable dans le jeu du PSG contre Manchester. Dans ce match, il y a eu cette maîtrise, cette intelligence tactique, cette maîtrise technique, cette maîtrise mentale. L’une des forces du PSG, c’est Mbappé, mais surtout la crainte qu’il inspire. Je pense qu’il y aura un après Manchester, dans le bon sens du terme, parce que souvent quand tu doutes, la souffrance, les difficultés, et que tu ne t’effondres pas, et bien tu trouves la solution idéale. C’était le plan D de Tuchel, par la force des choses, mais, finalement, je pense que cela va avoir des répercussions pour la suite », a assuré le journaliste de La Chaine L'Equipe, persuadé que Paris est désormais lancé pour aller très loin dans cette Ligue des Champions.